AKTUELNO

Hronika

AUTO ZAVRŠIO NA KROVU: Saobraćajka kod Mladenovca, očevidac opisao jezive scene

Izvor: Informer, Foto: RINA ||

U mestu Beljevac na putnom pravcu Topola - Mladenovac došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz za sada neutvrđenih razloga automobil kragujevačkih registarskih oznaka završio na krovu usred njive pored puta.

Prema rečima očevidaca u automobilu nema nikoga, a saobraćaj se odvija normalno u oba smera.

- Videli smo auto u njivi prevrnut na krov, verovatno je vozač izašao i potražio pomoć, nadam se da je dobro. Ne znamo kako je došlo do udesa - kaže jedan od prolaznika koji je ovog popodneva prošao ovom deonicom puta.

pročitajte još

MILOŠ VELIKI ZAVEJAN! SNEG PADA ŠIROM SRBIJE: Saobraćaj otežan na ovim putnim pravcima, oglasio se RHMZ i otkrio koji delovi su na udaru (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Beljevac

#Put

#Saobraćajna nesreća

#krov

POVEZANE VESTI

Hronika

PEH NA MAGISTRALI KOD ČAČKA, ZAVRŠIO U JARKU: Nikšićanin sleteo u kanal dubok nekoliko metara

Hronika

AUTOMOBIL ZAVRŠIO NA KROVU, SRČA I PLASTIKA SVUDA PO ULICI Saobraćajka na Zvezdari: Na terenu i vatrogasci (FOTO)

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD KRAGUJEVCA - Ima povređenih, auto se PREVRNUO NA KROV!

Hronika

TEŠKA NESREĆA KOD KRALJEVA - Auto sleteo sa puta, pa udario u zid firme! Sumnja se da IMA MRTVIH

Hronika

'VOZAČ IZGUBIO KONTROLU, TRUPCI SU BUKVALNO SMRSKALI VOZILA' Očevidac opisao strašne scene kod Ivanjice: Drva se sručila na auta - UNURA NJIH ČETVORO

Hronika

ZAPALIO SE 'MERCEDES' U POKRETU, I TONASRED AUTO-PUTA: Putnici izleteli, automobil skroz izgoreo (FOTO)