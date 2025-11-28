NOVI DETALJI PADA AVIONA KOD SUBOTICE: Oglasio se CINS - ovo su zvanične informacije

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (CINS) zvanično se oglasio povodom nesreće aviona Piper PA-38 u blizini Subotice 14. novembra. Tom prilikom smrtno je stradala jedna osoba, a druga je pretrpela teške povrede.

Obaveštenje o početku istrage, kako se formalno zove dokument, pojašnjava da druga osoba koja se nalazila u letelici nije bila “kopilot”, kako je neposredno posle nesreće prenela većina medija - ali ne i Aero.rs - već putnik u avionu. Za pilota se navodi da ima 24 godine i CPL (A) dozvolu.

Poslednji put se javio kontroli letenja u 13:55

To znači da je prošao viši nivo obuke, položio teže ispite i imao više sati letenja od nekoga ko leti rekreativno sa dozvolom privatnog pilota. CPL (Commercial Pilot License), kako joj i samo ime govori, zakonski dozvoljava nosiocu i da obavlja komercijalne delatnosti i da za to prima nadoknadu, poput letenja u avio-taksiju, panoramskih letova, bacanja padobranaca ili zaprašivanja useva.

Nesreća se dogodila 14. 11. 2025. godine oko 15 časova u blizini aerodroma Bikovo, pored Subotice. U dokumentu je navedeno da je avion tipa Piper Aircraft Co. PA-38-112 (registarske oznake YU-DPV, serijski broj 38-79A0447) potpuno uništen, a udes se dogodio u fazi sletanja.

“Navedenog dana u okviru letačkih aktivnosti Aero-kluba 'Ivan Sarić' iz Subotice izvršen je maršutni let na ruti aerodrom Bikovo – Bajša – aerodrom Bikovo, na visini od oko 2000 ft (600 m, op. aut). Po poletanju u 13:20 časova pilot se javio nadležnoj kontroli letenja Batajnica i obavestio je da je započeo let po prethodnoj najavi. Oko 13:55 časova posada se zadnji put javlja preko radio-veze najavljujući ulazak u aerodromsku saobraćajnu zonu.

Od nadležne kontrole letenja dobili su instrukciju da ostanu na vezi i da se jave telefonom po sletanju na aerodrom Bikovo. U predviđenom vremenu za zatvaranje plana leta, kontrolor letenja je preko telefona pozvao pilota na broj iz plana leta, ali niko nije odgovorio na poziv.

Posle više uzastopnih poziva i nejavljanja pilota, o nastaloj situaciji obavešteni su članovi aero-kluba i Spasilačko-koordinacioni centar DCV RS. U 16:30 časova ekipa za traganje formirana od članova Aero-kluba krenula je u potragu za avionom. Na poziciji 2 km jugoistočno od aerodroma članovi kluba pronašli su olupinu aviona”, navodi CINS u Obaveštenju o početku istrage.

“Vrlo brzo nakon poziva na mesto udesa su pristigle vatrogasne jedinice i ekipe hitne pomoći i pristupile akciji spašavanja pilota i putnika. Jedinice policije su obezbedile mesto udesa do dolaska dežurnog tužioca i istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju. U ovom udesu nastradao je pilot aviona, a putnik je zadobio teške telesne povrede(*)”, stoji u dokumentu.

Mediji su posle nesreće preneli da je poginulom putniku let bio rođendanski poklon.

Za “verovatni uzrok” nesreće navodi se da će biti ustanovljen nakon završetka istrage.

Avion YU-DPV već imao udes

Kako je portal Aero.rs preneo neposredno posle nesreće, ovaj avion bio je star 46 godina i imao je nesreću 24. septembra 2022. godine, takođe kod aerodroma Bikovo. Tada je tokom školskog leta došlo do gubitka snage motora, zbog čega je posada pokušala prinudno sletanje.

Avion je pretrpeo ozbiljna oštećenja — deformisan glavni stajni trap, oštećen donji deo trupa, elisa i oba krila — ali su pilot i pilot-putnik prošli bez težih povreda. Posle popravke, avion je vraćen u upotrebu.

Ratna sekira za obuku pilota: Piper PA-38 Tomahawk

Piper PA-38 Tomahawk je laki dvosed namenjen osnovnoj obuci pilota. Reč je o jednomotornom niskokrilcu sa T-repom i fiksnim stajnim trapom tricikl konfiguracije.

Pogoni ga provereni četvorocilindrični klipni motor Lycoming O-235 sa dvokrakom elisom. Ovaj tip aviona nastao je krajem 1970-ih godina nakon što je Piper konsultovao instruktore letenja, koji su tražili avion za obuku pogodniji za vežbe kovita od modela kao što su Cessna 150 i 152.

Zbog toga je primenjen profil krila GA(W)-1 Whitcomb, koji zahteva preciznije upravljanje pri izvlačenju iz kovita, za šta se smatralo da doprinosi obuci i razvoju veštine pilota. Tomahawk se proizvodio od 1977. do 1982. godine. Napravljeno je ukupno 2.484 primerka.

Autor: S.M.