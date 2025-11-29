AKTUELNO

PINK.RS NA LICU MESTA! PRVE SLIKE HORORA U LAĆARKU! U teškom sudaru DVE OSOBE NASTRADALE, dvoje povređeno! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na putu kroz Laćarak, u krivini prema Čalmi, u kojoj su nastradala dva lica.


Prema prvim informacijama, stradalo je dvoje ljudi, dok su dve osobe povređene. Jedna povređena osoba prevezena je iz jednog automobila, dok je druga povređena osoba vozač drugog vozila koje je učestvovalo u udesa.

Na lice mesta izašli su hitna pomoć uz asistenciju policije, a hitna služba prevezla je dve povređene osobe u bolnicu na dalje lečenje.

Foto: Pink.rs

Nadležni organi rade na utvrđivanju uzroka nesreće, a uviđaj je u toku.

Autor: D.Bošković

#Laćarak

#Smrt

#dve osobe

#udes

