EVO KO JE UHAPŠENA VLASNICA HRANITELJSKE KUĆE IZ ZAJEČARA: Komšije otkrile detalje požara u kom je jedna osoba nastradala, a dve su povređene!

Zaječarska policija uhapsila je vlasnicu hraniteljske kuće za stare M. G. (48) nakon što je došlo do požara u kome je jedan korisnik tragično nastradao, a njene komšije za Kurir sada otkrivaju kako je došlo do požara.

- Hraniteljska kuća za stare u Šavničkoj ulici u Zaječaru je u vlasništvu oca uhapšena M. G. i ona se poslednje četri godine bavi ovim poslom, tačnije brigom o starima. Do sada M. G. nije imala problema vezanih za tu kuću i korisnike, koliko znamo. Ovo je prvi put da je došlo do problema, nažalost - navode meštani i dodaju:

- Požar je, kako smo čuli, izazvala mašina koja se nalazi u podrumu višespratnice. Navodno, pre nego što je došlo do požara, neko im je menjao i popravljao neke instalacije i kablovi koji su sada najverovatnije doveli do požara. Požar je brzo buknuo i zahvatio i ostata kuće.

Pobegla nakon požara?

Prema njihovim tvrdnjama, u kući je bilo osam korisnika, od kojih je dvoje došlo iz Centra za socijalni rad, uhapšena M. G., njena ćerka i njen treći bivši suprug.

- Kada je izbio požar navodno, M. G. je pobegla i nije pružila pomoć korisnicima, dok je njena ćerka koja je u trenutku izbijanja požara bila u potkrovlju pomagala starijim osobama - navode meštani i dodaju:

- Bilo je zaista dramatično i uznemirujuće, mislili smo da će sve izgoreti. Pravo je čudo da više ljudi nije stradalo. Nismo saznali da li se nesrećni čovek ugušio ili izgoreo, ali to će utvrditi istraga.

Osumnjičenoj M. G. na teret se stavlja krivično delo neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću. Uhapšena se tereti da je u svojoj kući duže vreme pružala usluge smeštaja i nege starijim osobama, za šta nije posedovala odgovarajuće dozvole. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje ove nesreće.

Autor: Jovana Nerić