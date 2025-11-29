JEZIVA SMRT U NOVOM SADU Na glavu građevinskog radnika sa visine pala lajsna

Teška nesreća dogodila se juče u Drinskoj ulici u Novom Sadu, kada je na gradilištu teško povređen radnik (63), koji je ubrzo zatim u bolnici izdahnuo.

Na poginulog muškarca je, sa velike visine, pala metalna lajsna tokom postavljanja staklene fasade, prenosi Blic.

Radnici koji su se zatekli na gradilištu u Novom Sadu, tvrde da je nesrećni muškarac imao šlem.

On je prevezen u Klinički centar Vojvodine gde je ubrzo preminuo.

Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je došlo do ovog događaja.

Istraga je u toku.

Autor: Jovana Nerić