AKTUELNO

Hronika

POGINUO MLADIĆ (24)! Teška saobraćajna nesreća u Laktašima

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Stanislav Nedelja ||

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Laktašima poginuo je mladić V.K. (24) iz Laktaša, potvrđeno je za Srpskainfo iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Nesreća se dogodila noćas oko 3 časa, kada je automobil “mercedes” kojim je upravljao navedeni vozač sleteo sa puta.

Nezvanično saznajemo da je automobil nakon sletanja udario u parkirani kamion.

Iz Okružog javnog tužilaštva Banjaluka za Srpskainfo je rečeno da je uviđaj obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mere i radnje, kao i veštačenja na utvrđivanju okolnosti saobraćajne nesreće.

Iz Okružog javnog tužilaštva Banjaluka za Srpskainfo je rečeno da je uviđaj obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mere i radnje, kao i veštačenja na utvrđivanju okolnosti saobraćajne nesreće.

Autor: D.Bošković

#LAKTASI

#Nesreca

#SAOBRAČAJNA NESRECA

#mladic

POVEZANE VESTI

Region

VELIKA TRAGEDIJA: Poginuo otac četvoro dece u Donjoj Lepenici

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD KOCELJEVE - Audijem sleteli s puta, vozač poginuo, dve osobe u bolnici

Region

Još jedan mladi život ugašen! Ovo je mladić (23) koji je poginuo u stravičnoj saobraćajki u Laktašima

Hronika

STRAVIČNA NESREĆA KOD INĐIJE Poginuo mladić, imao je samo 23 godine

Hronika

MLADIĆ POGINUO NA LICU MESTA! Teška nesreća kod Šajkaša: Izgubio kontrolu nad vozilom

Hronika

MLADIĆ (17) POGINUO KOD POŽAREVCA! Detalji stravične nesreće: BMW sleteo s kolovoza, udario ga na autobuskoj stanici, nesrećnik odleteo u njivu - drug