POGINUO MLADIĆ (24)! Teška saobraćajna nesreća u Laktašima

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas u Laktašima poginuo je mladić V.K. (24) iz Laktaša, potvrđeno je za Srpskainfo iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Nesreća se dogodila noćas oko 3 časa, kada je automobil “mercedes” kojim je upravljao navedeni vozač sleteo sa puta.

Nezvanično saznajemo da je automobil nakon sletanja udario u parkirani kamion.

Iz Okružog javnog tužilaštva Banjaluka za Srpskainfo je rečeno da je uviđaj obavio dežurni tužilac OJT Banjaluka zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne mere i radnje, kao i veštačenja na utvrđivanju okolnosti saobraćajne nesreće.

Autor: D.Bošković