SAHRANJEN VOZAČ 'AUDIJA SMRTI'! Evo gde počiva Aleksandar (37) koji je poginuo sa Anom!

Porodica i prijatelji danas su se na groblju u Priboju oprostili od nastradalog Aleksandra Masalušića

Aleksandar Masalušić (37), koji je u nedelju, 23. novembra, u popodnevnim časovima tragično stradao u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Čačak - Požega zajedno sa Anom Radović (20), biće, kako Kurir saznaje, sahranjen je danas na pribojskom groblju.

- Opelo Aleksandra Masalušića održano je danas na groblju u Priboju sa početkom u 12 časova, nakon čega su ga porodica, rodbina i prijatelji ispratiti na večni počinak - navodi izvor Kurira.

Iako mnogi Pribojci Aleksandra nisu lično poznavali, mnogi građani kažu da su, iz poštovanja prema stradalom i njegovoj porodici, otišli na sahranu kako bi im pružili podršku u najtežem trenutku.

- Nismo se poznavali dobro, ali ovo je velika tragedija. Cela varoš priča o tome. Otišli smo na sahranu kako bismo bili uz ljude u najtežem trenutku, velika je tragedija i zbog njega i one devojke - kaže jedan od meštana Priboja.

Nastradali Aleksandar Masalušić bio je telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovičkog klana.

Podsetimo, Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37) u nedelju popodne krenuli su sa Zlatibora za Beograd.

Ana se poslednji put čula sa bratom u 18.45 časova, kada mu je rekla da prolaze Ovčarsko-kablarsku klisuru. Nakon toga više nije odgovarala na pozive, zbog čega je porodica sutradan prijavila njen nestanak.

- Prema dosadašnjim rezultatima istrage, pretpostavlja se da se nesreća dogodila oko 19 časova. Zbog navodno neprilagođene brzine, "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi oko stotinu metara od magistrale Čačak-Požega - objašnjava naš sagovornik.

- Udar je bio toliko snažan da su Ana i Aleksandar na licu mesta preminuli od zadobijenih povreda. Njihova tela ostala su zarobljena u betonskom bezdanu pune tri noći, sve dok vozilo napokon nije pronađeno. Potraga je bila izuzetno otežana jer je "audi" upao u otvor gotovo identičnih dimenzija kao i sam automobil, pa smrskana olupina nije bila vidljiva golim okom - dodaje izvor.

Inače, Ana Radović sahranjena je juče na groblju na Zlatiboru.

Brojne oproštajne poruke

Tuga za Anom i Aleksandrom je velika, a njihova porodica, prijatelji i poznanici opraštaju se od njih bolnim rečima.

"Lepa naša Ana, ovo nije smelo da se desi! Putuj spokojna jer ideš na neko bolje mesto", "Počivajte u miru, dragi naši", "Saučešće porodicama nastradalih, zaista je strašno na koji način su izgubili život", "Sale, neka gori večna sveća za tebe, brate naš", "Ana, poslednji pozdrav za tvoju divnu dušu", "Tuga koja nas je zadesila je velika i moramo da naučimo da živimo s njom. Nikad te nećemo zaboraviti", "Anu pamtim kao malu devojčicu i ćerku moja prijateljice. Ana je prerano napustila ovozemaljski svet i pridružila sa anđelima u nebeskom raju. Anđele, počivaj u miru i vječnaja pamjat", "Draga devojčice, pamtim te kao anđela sa širokim osmehom" - samo su neki od poruka koje se mogu pročitati za nastradale.

Autor: D.Bošković