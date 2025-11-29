MLADIĆ POGINUO U STAROJ PORODIČNOJ KUĆI: Igora iz Vranja udarila struja, na mestu stradao

Igor S. (35) iz Vranja poginuo je u selu Belanovo kod Vladičinog Hana kada ga je, kako se sumnja, udarila struja.

Kako Kurir nezvanično saznaje, tragedija se dogodila pre nekoliko dana, a jezivoj sceni svedočio je i otac mladića.

- Igor je došao u selo Belanovo u staru porodičnu kuću i verovatno pokušavao nešto da popravi kada ga je udarila struja. Udar je bio tako jak da je nesrećni momak na mestu preminuo - priča izvor iz istrage i dodaje:

- Hitne službe pozvao je njegov otac koji je istražiteljima kasnije i ispričao šta se tačno dogodilo. Uprkos svim naporima lekara da ga povrate, on je preminuo.

Osnovno javno tužilaštvo u Vladičinom Hanu preuzelo je istragu u ovom slučaju.

- Naložena je obdukcija i još neke istražne radnje kako bi se rasvetlila tragična smrt mladića - rekao je izvor.

Prijatelji stradalog mladića duboko su potreseni njegovom smrću.

- Trebalo je da mi se javi jer smo imali zajedničke planove, ali sve je to palo u vodu kada sam saznao da je poginuo u obilasku stare kuće u selu iz kog je njegov otac. Mnogo smo tužni, nije trebalo ovako da završi - priča prijatelj i nastavlja:

- Mnogo je ljudi koji su ga voleli i koji sada žale za njim. Ma ne možemo sebi da dođemo od šoka šta se dogodilo. Mlad, pun života, veseo, a da tako strada. Srce mi se cepa - navodi drug.

Kako kaže,veliki broj prijatelja uputio je izjave saučešća porodici.

- Ostali smo bez jedne divne i pozitivne osobe, bez čoveka koji je bio tu za sve. Kako li je njegovoj porodici, kada je nama ovako - zapitao se.

Autor: Iva Besarabić