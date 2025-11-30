AKTUELNO

Hronika

POGINULA ŠESTOMESEČNA BEBA! Ovo su detalji tragedije na autoputu Miloš Veliki

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug, Pink.rs, Pixabay.com ||

Jutros u 01.30 na auto-putu Miloš Veliki, pre mosta na Savi, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je smrtno stradala šestomesečna beba, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

U nesreći su teško povređeni roditelji nastradale bebe, koji su zadodobili teške povrede i prema rečima dežurnog lekara, majka stara 23 godine prevezena je kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar, a oca je prevezla obrenovačka Hitna pomoć.

Pored toga dogodilo se još pet saobraćajnih udesa u kojima je nekoliko učesnika zadobilo lakše povrede sanirane na licu mesta.

Autor: D.Bošković

#Beba

#Smrt

#milos veliki

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška nesreća u tunelu Brančić: Zatvoren auto-put Miloš Veliki kod Ljiga u smeru ka Čačku

Hronika

AUTOMOBIL POTPUNO UNIŠTEN: Jeziv udes na auto-putu Miloš Veliki! (FOTO)

Hronika

Stravična nesreća na putu Miloš Veliki: Jedna osoba ispala iz kola, leži na putu BEZ SVESTI

Hronika

HAOS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Sudarili se šleper i kamion: Jedan potpuno SMRSKAN, delovi rasuti po putu

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KA NIŠU: Autom se 'popeo' na ogradu (FOTO)

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD GORNJEG MILANOVCA Haos na autoputu Miloš Veliki: Prednji deo automobila potpuno uništen (VIDEO)