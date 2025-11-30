AKTUELNO

HAPŠENJE U BEOGRADU: Osumnjičen da je ispred doma Narodne skupštine muškarcu (37) nožem naneo telesne povrede

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Kako se sumnja, D. P. je jutros oko 4.10 časova na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice.

Povređeni muškarac je zbrinut u Urgentnom centru.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.Bošković

