PAS ŠČEPAO DETE (3) ZA LICE USRED KAFIĆA! Užas u beogradskom naselju Mirijevo: Nadzorne kamere snimile JEZIVI NAPAD!

Trogodišnje dete zadobilo je povrede kad ga u subotu pas ujeo za lice u jednom kafiću u beogradskom naselju Mirijevo!

Dete je prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa pas ščepao za bradu nakon čega ga je otac odvezao u lokalni dom zdravlja gde mu je ukazana prva pomoć.

Pas navodno nije vlasnički već su ga zaposleni pustili u kafe da se ugreje.

Na snimku nadzornh kamera, kako saznajemo, vidi se kako dete prilazi psu, pokušava da ga pomazi, ali životinja ga je ugrizla za lice.

Slučaj je prijavljen nadležnim službama.

Autor: Iva Besarabić