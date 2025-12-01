Ovo je Zoran iz Inđije koji je sa ćerkom (16) stradao u udesu kod Laćarka: Sin pukom srećom izbegao TRAGEDIJU

Zoran J. iz Inđije, tragično je stradao u subotu 29. novembra zajedno sa šesnaestogodišnjom ćerkom u teškoj saobraćajnoj nesreći, kada je džip u kojem su se nalazili udario u kombi u Laćarku, na putu ka Čalmi.

Nesreća se dogodila oko 7 časova ujutru, kada je vozilo porodice iz Inđije naletelo na kombi koji se, prema prvim informacijama, bočno okrenuo na kolovozu nakon što je naišao na blato.

Prema rečima poznanika porodice, tog jutra Zoran je sa suprugom i ćerkom krenuo u svom automobilu marke "nisan" ka selu Ljuba gde se svake godine organizuje tradicionalni svinjokolj, dok je Zoranov sin, samo pukom srećom izbegao tragediju, ostavši taj dan kod kuće.

Kako navode meštani, deo puta na kojem se dogodila nesreća poznat je po smanjenoj vidljivosti, naročito u hladnim jutrima kada se magla naglo spusti nad ravnicom što često stvara dodatne probleme vozačima na ovoj deonici.

Jeziv sudar

Prema rečima očevidaca, sve odigralo u nekoliko sekundi i vozači praktično nisu imali vremena da reaguju.

- Istraga će pokazati da li je vozač kombija, zbog neprilagođene brzine i loše vidljivosti, izgubio kontrolu nad vozilom. Udarac je bio izuzetno jak, oba vozila završila su pored puta, u njivi. Delovi automobila bili su razbacani svuda - ispričao je jedan od očevidaca.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci i više ekipa Hitne pomoći. Međutim, za Zorana i njegovu ćerku nije bilo pomoći i lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Majka nastradale devojčice, koja je bila u vozilu, u svesnom stanju posmatrala je izvlačenje svog muža i ćerke, a kako se navodi u pojedinim medijima, nesrećna žena zapomagala je i dozivala ih.

Ona je prevezena u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, gde su joj ustanovljene povrede ramena, a vozač kombija (35) zadobio je povrede grudnog koša i noge.

Vozač kombija zadržan je u policiji do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužilaštvu, dok su, po nalogu dežurnog tužioca, tela nastradalih poslata su na obdukciju, a vozila su upućena na vanredni tehnički pregled.

Autor: S.M.