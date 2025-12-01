AKTUELNO

PIJAN SE UŠUNJAO U ZGRADU HITNE POMOĆI U PANČEVU I ZAPOSLENOM UKRAO TORBICU SA PARAMA: Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv drskog lopova

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog Osnovnom sudu u Pančevu protiv S. S. (43) zbog sumnje da je u maju pod dejstvom alkohola iz zgrade Hitne pomoći zaposlenom ukrao torbicu sa novcem.

Pijan krenuo u krađu

- Obaveštava se javnost da je dana 1.12.2025. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv S. S. (43), zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa na taj način što je dana 12.5.2025. godine, u vremenskom periodu između 01.00 i 02.00 časova, u Pančevu, pod uticajem alkohola, došao do zgrade Hitne pomoći u kojoj je zaposlen oštećeni M. S. (43), ušao kroz ajnfort u dvorište zgrade u kome se nalazi nezaključana pomoćna prostorija za odmaranje zaposlenih, a u kojoj je oštećeni tom prilikom spavao - piše u prvom delu saopštenja tužilaštva:

- Dok je svedok S. P. (40) odmarao, i sa TA peći koja se nalazila sa leve strane vrata oduzeo i prisvojio jednu maslinasto zelenu torbicu koja je u vlasništvu oštećenog, u kojoj su se nalazila njegova lična dokumenta, ključevi i novac u iznosu od 2.000 dinara i 50 evra, i time sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 8.000 dinara, nakon čega se sa torbicom uputio ka izlazu iz zgrade Hitne pomoći, gde ga je pred ajnfortom zaustavio svedok S.P. i rekao mu da preda torbicu, što je on i učinio, nakon čega je počeo da beži, a zatim je u neposrednoj blizini zaustavljen od strane policijskih službenika - stoji u saopštenju OJT Pančevo.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenog S. S. osudi na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

