HRABRA POLICAJKA MU POSTAVILA ZAMKU! Ovako je uhvaćen beogradski silovatelj koji je terorisao žene na Mostarskoj petlji - Sada je ponovo NA SLOBODI (FOTO)

Dejan G., bivši vojni policajac iz Bele Crkve i jedan od najopasnijih beogradskih silovatelja koji je svoje žrtve presretao na Mostarskoj petlji, izašao je na slobodu 26. novembra, nakon što mu je istekla kazna od 12 godina zatvora na koju je osuđen za silovanje i pokušaj silovanja.

Bivši vojni policajac Dejan G., u vreme izvršenja krivičnog dela imao je 36 godina, a bio je optužen za četiri silovanja i tri pokušaja silovanja na Mostarskoj petlji u Beogradu između 2010. i 2013. godine.

Kako je Kurir preneo, mete su mu bile sve žene, bez obzira na godine, te je među žrtvama bilo i maloletnica.

Kako je napadao

Uvek je radio isto — dočekivao je žene na autobuskom stajalištu Mostar, a kada bi odabrao žrtvu, pratio bi je do mračnog stepeništa ili zavučenih prolaza. Uvek je prilikom napada kod sebe imao nož koji bi pokazao žrtvi i upozorio je da bude tiha.

Pribijao bi nesrećne žene uza zid ili na zemlju, a onda terao na gnusni čin.

Jedna od njegovih žrtava, koje su svedočile na suđenju, ispričala je da se zaštitila tako što je počela da vrišti, a manijak ju je pustio verovatno kako ne bi bio razotkriven. Međutim, mnoge od njih mu nisu videle lik... odao ga je DNK koji je ostavio na jednoj od žrtva.

Kako je napokon zaustavljen

Sada kad je policija znala kako napada i zahvaljujući DNK profilu, uspeli su da identifikuju napadača.

Bio je to filmski plan, a glavnu ulogu odnele su hrabre beogradske policajke koje su svake večeri, odevene u civilnu odeću, šetale Mostarskom petljom i pokušavale da ga namame u zasedu. Tako je bilo i u noći kada je uhapšen, a primetila ga je inspektorka Trećeg odeljenja beogradske policije Biljana Petrov.

- Te noći nijedna od nas nije bila mamac. Čekali smo ga satima, a pogled nismo sklanjali s tog jezivog stepeništa. Kad sam ga ugledala, zaboravila sam na hladnoću, sneg i promrzle noge, već samo da ne smem da ga pustim da pobegne - ispričala je ranije inspektorka Petrov.

Objasnila je da napadi nisu bili konstantni, zbog čega im je u prvi mah bilo teško da prepoznaju da se radi o serijskom silovatelju. Bili su svesni da hapšenje moraju da isplaniraju detaljno, a da mu lisice moraju biti stavljene iz prvog puta, u suprotnom bi znao da ga policija traži. Znali su policajci da najpre protrči pored svojih žrtava, a onda ih sačeka na odmorištu stepeništa koje vode ka stanici na Gazeli.

- Iznenada je protrčao i zaustavio se na odmorištu. Instinktivno sam znala: To je on! Potrčala sam preko kolovoza Gazele, preskakala sam automobile i bežala od kamiona koji su mogli da me pregaze. Za mnom su išli koleginica i kolega. Stigli smo ga na tramvajskoj stanici. Nisam osećala strah, samo želju da ga uhvatim - ispričala je Petrov.

"Hladnokrvno mi je govorio da je policajac"

Prišla je silovatelju i zatražila dokumenta.

- Hladnokrvno mi je odgovorio da je vojni policajac i da mu nije jasno o čemu se radi. Pitala sam ga da li je nekoliko sekundi ranije bio na stepeništu, a on je odgovorio da nije. Tada sam znala da je to naš čovek i odmah sam osetila olakšanje - nastavlja inspektorka Petrov.

Suočen sa troje inspektora, silovatelj nije uspeo da izbegne hapšenje.

- Kada smo se vratili u stanicu, svi do jednog smo skakali od sreće. Šef Dragiša Ramović, koji je sve vreme bio sa nama tokom akcije, čestitao nam je na uspehu. Tim koji od 2010. radi na ovom slučaju napokon je mogao da odahne - završava priču Biljana Petrov.

Smanjena kazna odlukom suda

Šokantnom odlukom Apelacionog suda u Beogradu kazna od 18 godina na koju je prvostepeno osuđen smanjena je na 12, te je on 26. novembra pušten na na slobodu jer mu je kazna istekla.

U obrazloženju svoje odluke, Apelacioni sud je naveo da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su od uticaja na to da kazna bude veća ili manja.

- Međutim, izrečena jedinstvena kazna okrivljenom u trajanju od 18 godina prvostepenom presudom stroža je nego što je to sa stanovišta svrhe kažnjavanja neophodno, na šta se osnovano u žalbi branioca okrivljenog ukazuje - navedeno je bilo na sajtu Apelacionog suda.

Takođe je opisano da je kazna od 12 godina zatvora "adekvatna težini izvršenih krivičnih dela i stepenu krivice okrivljenog kao učinioca, te da će se njome postići svrha kažnjavanja - pisalo je u obrazloženju. Prema prvim informacijama, on je ove godine pokušavao da dobije uslovni otpust, ali sud je njegove zahteve odbijao.



Autor: Iva Besarabić