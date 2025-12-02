AKTUELNO

NAJNOVIJI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJKE U NOVOM SADU! Taksista preminuo u Urgentnom, dve devojke KRITIČNO! Vozač BMW-a uhapšen

Najnoviji detalji o teškoj saobraćajnoj nezgodi u Novom Sadu otkrivaju tragičan ishod sudara koji se dogodio na jednoj od gradskih raskrsnica.

U bolnici je preminuo vozač taksija (53), dok je jedna devojka (24) u kritičnom zdravstvenom stanju, sa povredama opasnim po život. Druga devojka je takođe zadobila teške povrede i zbrinuta je u Urgentnom centru, na odeljenju hirurgije. Još dve osobe, muškarac i žena, povređene su i prevezene u Urgentni centar.

Policija je uhapsila 25-godišnjeg vozača automobila BMW beogradske registracije, koji je, prema prvim informacijama, izazvao saobraćajnu nesreću nakon što je na raskrsnici ušao u suprotnu traku i direktno se sudario s taksijem.

