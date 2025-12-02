Ovo je vozač BMW koji je izazvao udes u Novom Sadu: Taksista (52) umro, devojci koja je bila u vozilu se LEKARI I DALJE BORE ZA ŽIVOT

Tragičan epilog teške saobraćajne nesreće koja se sinoć oko 22 časa dogodila u centru Novog Sada kod Sinagoge - muškarac mrtav još četiri osobe povređene.

Policija je uhapsila vozača BMW i odredila mu zadržavanje do 48 sati zbog krivičnog dela Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja.

Vozač taksi vozila, star (53), preminuo je od zadobijenih povreda uprkos naporima reanimacije, potvrdio je KCV.

U nesreći, u kojoj je ukupno povređeno četvoro ljudi, lekari se i dalje bore za život devojke koja je bila putnica u taksiju.

Autor: S.M.