Robijaš koji je bio u BEKSTVU 4 MESECA uhapšen u Novom Pazaru: Služio je kaznu zbog ubistva

U Novom Pazaru jutros je uhapšen Đorđe Radomirović (34) koji se nalazio na Interpolovoj poternici nakon bekstva iz zatvora u Severnoj Mitrovici na Kosovu i Metohiji. On je tada služio kaznu zbog ubistva Mirka Vulovića (30) i ranjavanja njegovog rođenog brata.

Policija je, podsetimo, obavestila javnost da je opasan muškarac Đorđe Radomirović (34) iz Novog Pazara, pobegao iz zatvora u Severnoj Mitrovici 7. avgusta oko 15.45. sati. Oni su tom prilikom apelovali na građane da u slučaju da ga vide, odmah obaveste policiju.

Skoro četiri meseca kasnije, begunac Đorđe Radomirović, uhapšen je u policijskoj akciji u rodnom Novom Pazaru. Kako se nezvanično saznaje, Radomirović je sada uhapšen zbog nasilničkog ponašanja i ilegalnog posedovanja oružja.

Podsećanja radi, Radomirović je 2014. godine ispred kafića „Tajm" u Lešku kod Leposavića pucao na braću Mirka (30) i Mladena Vulovića (29). On je tada ušao u kafić, odmah isključio muziku i upitao: "Ko sme da je ponovo pusti?". Kada su vlasnici pokušali da ga smire, pozvao ih je da "izađu i popričaju", a potom izvadio pištolj i ispalio više metaka u njih dvojicu. Stariji Vulović (30) je preminuo na putu za bolnicu, a mlađi brat je teško ranjen u grudi, ali se nalazio van životne opasnosti i uspeo je da pukom srećom preživi.

Radomirović je sa samo 22 godine imao debeo dosije u policiji u Novom Pazaru. Počeo je s tučama i krađama, a potom i oružanim pljačkama. U Novom Pazaru je, kako se sumnja, preteći pištoljem opljačkao nekoliko radnji i poštu, a kad je pušten iz pritvora, usred dana je sa saučesnicima upao u jednu banku i iz nje oteo oko 200.000 dinara. Potom je pobegao u obližnji Leposavić. Tamo je opljačkao benzinsku pumpu, ali upravo kad je tzv. kosovska policija planirala hapšenje, počinio je ubistvo u Lešku.

Pojačane mere bezbednosti

Policija je nakon njegovog bekstva pojačala mere bezbednosti i postavila kontrolne punktove širom severa Kosova, uključujući i specijalne jedinice sa psima tragačima. Apeluje na građane da budu oprezni, da ostanu mirni i da sve informacije o mogućem kretanju odbeglog osuđenika prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici. Prema dostupnim podacima, Đorđe Radomirović je rođen 25. jula 1991. godine u Novom Pazaru. On je državljanin Srbije i ima prijavljenu adresu u selu Dolac u Novom Pazaru. Prema dostupnim podacima, Radomirović ima tetovaže na levoj ruci, stomaku i leđima. Ožiljke ima na glavi i desnoj ruci. Visok je 180 centimetara, težak 92 kilograma i ima braon boju kose i očiju, saopšteno je ranije.

Službenici suspendovani

Zbog ovog incidenta, suspendovan je direktor pritvorskog centra, jedan viši nadzornik i dvojica korektivnih službenika. Interna istraga je pokrenuta, a iz službe su poručili da će "preduzeti sve potrebne mere u skladu sa važećim zakonodavstvom". Do okončanja istrage, suspendovani ostaju van dužnosti.

Đorđe Radomirović je izdržavao kaznu od 14 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva i pokušaja ubistva, od kojih mu je do isteka ostalo još tri godine i sedam meseci. Navodno, bio je kategorizovan kao zatvorenik sa "naprednim statusom" i nalazio se među onima koji su ispunjavali uslove za potencijalno uslovno puštanje na slobodu.

U trenutku bekstva, nalazio se u radioničkom prostoru pritvorske ustanove, gde je bio angažovan na radu. Korektivna služba je navela da su odmah po konstataciji njegovog izostanka aktivirane sve unutrašnje operativne procedure, te su obaveštene nadležne bezbednosne institucije.

