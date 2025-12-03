AKTUELNO

IZGOREO POZNATI KAFIĆ NA VARAČARU: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež, sumnja se da nije tek tako planuo

Poznati kafić na Vračaru izgoreo je noćas sat vremena nakon ponoći, a prve informacije sa terena ukazuju na to da je požar podmetnut.

Prava je sreća što je objekat u to vreme bio prazan.

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba je, sat vremena iza ponoći, razbila staklo na ulaznim vratima, a potom ubacila zapaljivu tečnost.

Kafić je u istom trenutku planuo.

Zahvaljujući brzoj i efikasnoj intervenciji vatrogasaca, požar je brzo lokalizovan, čime je sprečeno dalje širenje vatre na okolne objekte. Ipak, materijalna šteta unutar samog lokala je velika.

Budući da se sumnja na krivično delo, o ovom slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naredilo prikupljanje svih dokaza i sprovođenje istrage kako bi se utvrdile sve okolnosti, identitet počinioca i motiv ovog napada.

Uviđaj je u toku, prenosi Telegraf.

