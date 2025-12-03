KARAMBOL KOD INĐIJE! Jezivo prevrtanje u Novim Karlovcima – povređeno četvoro!

U Novim Karlovcima kod Inđije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća – automobil sleteo s puta i završio u kanalu.

U mestu Novi Karlovci kod Inđije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća koja je šokirala meštane. Jedno vozilo je, iz za sada nepoznatih razloga, sletelo sa kolovoza i prevrnulo se u kanalu pored puta.

Prema prvim informacijama, u nesreći su povređene četiri osobe, ali trenutno nije poznato u kakvom su stanju. Na lice mesta odmah su izašle ekipe hitne pomoći i policije, a uviđaj je u toku.

Meštani Novih Karlovaca navode da je put na kojem se dogodila nesreća često problematičan, naročito u večernjim satima kada je vidljivost smanjena.

Policija će nakon istrage utvrditi uzrok nesreće, a više informacija o stanju povređenih očekuje se tokom dana.

Autor: Dalibor Stankov