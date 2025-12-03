Muškarac iz Beograda pod istragom zbog skoro 13 kilograma droge: Panta (42) saslušan u Višem tužilaštvu, određen mu pritvor!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Panta Z. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je u dvorištu porodične kuće 1. decembra 2025. godine neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Naredbom o sprovođenju istrage Panti Z. se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama supstance koja sadrži heroin, 968,86 grama supstance u kojoj je detektovano prisustvo supstanci heroin, kofein i paracetamol i 2.493,19 grama supstance kokain.

Pronađena je i digitalna vagica, kao i aparat za vakumiranje na kojima je detektovano prisustvo supstance kokain, heroin i paracetamol za koje se sumnja da su korišćene pri razmeravanju i pakovanju opojne droge za prodaju, kao i 511,15 grama supstance kofein i paracetamol za koju se sumnja da je korištena za uvećanje mase pri pakovanju.

Autor: A.A.