Tuča zbog parking mesta na Voždovcu: Potegao auto dizalicu i udario suparnika po glavi

Incident u Strumičkoj ulici završio u Urgentnom centru – policija podnela krivičnu prijavu.
U ponedeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo raspravom oko parking mesta, prema nezvaničnim informacijama.
Sukob je iz verbalne svađe prerastao u fizički obračun, kada je P.Š. (32) navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje i udario D.Ć. (27) u predelu glave.
Povređenom D.Ć. odmah je ukazana lekarska pomoć, a saniran je u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane povrede. Stepen povreda za sada nije poznat javnosti.
Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a protiv P.Š. je podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično delo.
