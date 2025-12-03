AKTUELNO

Hronika

Tuča zbog parking mesta na Voždovcu: Potegao auto dizalicu i udario suparnika po glavi

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Incident u Strumičkoj ulici završio u Urgentnom centru – policija podnela krivičnu prijavu.

U ponedeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo raspravom oko parking mesta, prema nezvaničnim informacijama.

Sukob je iz verbalne svađe prerastao u fizički obračun, kada je P.Š. (32) navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje i udario D.Ć. (27) u predelu glave.

Povređenom D.Ć. odmah je ukazana lekarska pomoć, a saniran je u Urgentnom centru, gde su mu konstatovane povrede. Stepen povreda za sada nije poznat javnosti.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a protiv P.Š. je podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično delo.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Policija

#Urgentni centar

#Voždovac

#incident

#krivična prijava

#parking mesto

#tuča

