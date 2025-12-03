ODREĐEN PRITVOR BLOKADERU KOJI SE SUMNJIČI ZA SMRT TAKSISTE U NOVOM SADU: Preti mu 15 godina zatvora

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana A.S. iz Beograda, zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću 1. decembra u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu u kojoj je jedna osoba poginula, dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena.

Pritvor je određen da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u krakom vremenskom periodu i zato što je način izvršenja i posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina.

U saopštenju je tužilaštvo navelo da je izvršen uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, da su izuzeti svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mesta i okolini, date su naredbe za mašinsko veštačenje vozila koja su učestvovala u nezgodi, te naredbe za toksikološko veštačenje.

U saobraćajnoj nesreći do koje je došlo 1. decembra u Jevrejskoj ulici, život je izgubio vozač taksi vozila B.K. iz Kaća, dok su A.O. iz Novog Sada, D.M. iz Mladenova i K.K. iz Ravnje zadobili teške, a L.B. iz Beograda lake telesne povrede.

Autor: Iva Besarabić