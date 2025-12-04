Teška nesreća u Vojvode Stepe: Automobilom udario u ostrvo, pa lomio sve pred sobom

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u noći između srede i četvrtka u Ulici vojvode Stepe u Beogradu.

Nesreća se dogodila oko 2 sata iza ponoći kada je, prema nezvaničnim informacijama, vozač izgubio kontrolu i prvo naleteo na ostrvo na kolovoza, a potom u ogradu koja je postavljena duž tramvajske stanice.

Od siline udara deo ograde je delimično srušen, a vozač je nastavio da se kreće sve do kraja stajališta, nakon čega se popeo na trotoar i tu zaustavio.

U ovom trenutku nema informacija da li ima povređenih lica. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.

Policija je brzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj.

pročitajte još Saobraćajka na mostu na Adi: Povređen muškarac

Autor: Marija Radić