Poznato stanje povređenih u nesreći kod Umke: Muškarac (46) teško povređen, drugi odbio transport

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Dve osobe povređene su jutros usudaru transportnog i putničkog vozila na novom Obrenovačkom putu, na ulazu u Umku, rečeno je Tanjugu u MUP-u.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko sedam časova teško je povređen muškarac (46) koji je prevezen u Urgentni centar, dok vozač kamiona (38) ima povredu šake i odbio je transport u bolnicu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija uz naizmenično propuštanje vozila.

Prednji deo kamiona marke MAN delimično oštećen, dok je veća materijalna šteta pričinjena na automobilu čiji je prednji deo izgužvan, kao i da se na putu nalaze delovi vozila.

'PUKLO JE KAO BOMBA' Stanare Vojvode Stepe probudio karambol u ulici, videli i rodacije, a tek jutros shvatili šta se dogodilo

Autor: Jovana Nerić

