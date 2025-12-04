AKTUELNO

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD GROBLJA ORLOVAČA: Kamion udario u nadvožnjak, vozač Hitno prevezen u Urgentni

Izvor: Blic/Kurir, Foto: RINA ||

Kod groblja Orlovača dogodila se saobraćajna nesreća oko 13 i 30 sati, kada je, kako se sumnja, kamion udario u nadvožnjak.

Vozač kamiona, koji je kako se sumnja, udario u nadvožnjak u blizini groblja Orlovača, nepomično leži pored vozila.

Kako se nezvanično saznaje, on se, nakon saobraćajne nesreće, žalio na bolove u predelu grudnog koša zbog čega je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde će mu biti urađena dijagnostika.

Gornji deo kamiona je oštećen.

Kako se nezvanično saznaje, tovarni deo teretnog vozila udario je u nadvožnjak. Tom prilikom je iz njega ispao deo tovara koji se nalazio u kamionu.

Policijski uviđaj je u toku, a saobraćaj se odvija bez zastoja.

pročitajte još

HOROR U ITALIJI! Beba (1) PREMINULA U VRTIĆU tokom spavanja, hitna pomoć nije mogla ništa da uradi EVO ŠTA JE UZROK

Autor: Marija Radić

#Groblje

#Kamion

#Orlovača

#Saobraćajna nesreća

#nadvožnjak

POVEZANE VESTI

Hronika

KAMION UDARIO U NADVOŽNJAK Saobraćajna nesreća na Zvezdari, saobraćaj u jednom smeru obustavljen

Hronika

Jeziva scena kod Ljiga: kamion se prevrnuo na auto-putu 'Miloš Veliki' – šljunak po celoj traci!

Hronika

IMA MRTVIH! Teška saobraćajna nesreća na autoputu kod Pećinaca (FOTO)

Hronika

Teška nesreća kod Tutina: Vozač izgubio kontrolu pa udario u parkirani kamion, u gepeku pronađena puška

Hronika

SUDARILI SE MOTOCIKL I KAMION! Nesreća kod Kvantaša, motociklista u teškom stanju

Hronika

MOTOR PODLETEO POD KAMION KOD VELIKE PLANE! Motociklista u teškom stanju hitno prevezen u bolnicu (FOTO)