FALSIFIKOVALI NOVAC DA BI KUPOVALI ZLATNE POLUGE Veliko hapšenje Srba u Evropi: Otkriveni detalji finansijske prevare

Foto: Pixabay.com

Uhapšeni su pokušali da falsifikovanim novcem kupe zlatne poluge.

Privođenja su se desila u Belgiji, Švedskoj i Nemačkoj.

U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji, sprovedenoj u saradnji više evropskih službi, uhapšeni su dvojica Srba i jedna Šveđanka zbog sumnje da su učestvovali u lancu finansijskih prevara koji je, prema navodima istražitelja, oštetio bogate prodavce i investitore širom Evrope.

Sumnja se da je ova kriminalna grupa od decembra 2024. godine organizovala lažne međunarodne sastanke pod izgovorom kupovine kompanija i luksuznih nekretnina - saopštili su nadležni.

Cilj je bio, kako se sumnja, da uhapšeni Srbi i Šveđanka, falsifikovanim novcem kupe zlatne poluge.

Uhapšeni su Srbin (36) u Belgiji, dok je drugi Srbin (37) priveden u Švedskoj, a Šveđanki (38) su lisice na ruke stavljene u nemačkoj pokrajini Severna Rajna.

Kako je saopštilo Javno tužilaštvo u Drezdenu, pretpostavlja se da je ova tročlana grupa bila deo šire kriminalne mreže, za kojima se i dalje traga.

Istraga je u toku, a u akciji učestvuju i vlasti u Italiji, Belgiji i Švedskoj.

