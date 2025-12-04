Podignuta optužnica protiv nasilnika! Napao policajca tokom neprijavljenog skupa u Beogradu

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 40-godišnjeg Vladimira M. zbog postojanja opravdane sumnje da je 13. avgusta 2025. godine oko 21:10 časova u ulici Bulevar Kralja Aleksandra, kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom održavanja neprijavljenog javnog napao policijskog službenika - oštećenog J.O, koji je vršio službene dužnosti i obavljao poslove javne bezbednosti i tom prilikom mu naneo laku telesnu povredu.

Optužnica, kojom se okrivljenom na teret stavlja krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u sticaju sa krivičnim delom Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, predata je Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Vladimiru M. produži meru zabrane napuštanja stana uz primenu mere elektronskog nadzora.

Postoji opravdana sumnja da je okrivljeni 13. avgusta oko 21:10 časova u ulici Bulevar Kralja Aleksandra, kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tokom održavanja neprijavljenog javnog najpre prišao policijіskom službeniku J.O. uperivši mobilni telefon ka njemu i snimavši ga, dok je oštećeni J.O. u rukama držao službenu legitimaciju rekavši okrivljenom: "spusti telefon i daj mi ličnu kartu".

Vladimr M. je tada levom rukom udario u desnu ruku oštećenog izbivši mu službenu legitimaciju iz ruke, nakon čega je okrivljeni napravno iskorak i desnom rukom - šakom stisnutom u pesnicu, udario ošećenog u predelu brade, usled čega je oštećeni policijski službenik J.O. pao na tlo. Tom prilikom J.O. je zadobio laku telesnu povredu.

Potom su policijski službenici R.B, M.T. i R.M. prišli okrivljenom u nameri da savladaju njegov otpor i da ga dovedu u poziciju za vezivanje, dok se okrivljeni opirao hapšenju.

Za to vreme nepoznati učesnici javnog skupa su prilazili, negodovali, bacali flaše, polivali vodom policijіske službenike, koji su preduzimali službenu radnu lišenja slobode okrivljenog.

