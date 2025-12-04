OŠTETIO BUDŽET DRŽAVE ZA OKO 121,3 MILIONA DINARA: Subotičanin (55) uhapšen u Užicu - evo kakvu je prevaru smislio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Užicu i Službe za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Poreskom upravom, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su S. Š. (1970) iz Subotice, zbog sumnje da je poreskom prevarom oštetio budžet države za oko 121,3 miliona dinara.

Sumnja se da je on od 22. februara 2021. do 18. februara 2022. godine, kao faktički odgovorno lice PD "Otto automobili" iz Beograda, izbegavao obračun i plaćanje PDV i neosnovano ostvarivao pravo na povraćaj poreza tako što je fiktivnim računima o uvozu polovnih automobila iz inostranstva prikazivao umanjene cene ovih vozila koje je prodavao.

Na taj način je, kako se sumnja, oštetio budžet Srbije za 121.284.852 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković