PREVARILI ŽENU PREKO TIKTOKA ZA POLA MILIONA! Neviđena prevara u Srbiji, policija saopštila detalje

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu uhapsili su D. S. C. (30) iz Nigerije i M. D. (42) zbog sumnje da su izvršili krivično delo prevara.

- Oni se sumnjiče da su u oktobru ove godine stupili u kontakt sa oštećenom posredstvom društvene mreže TikTok predstavljajući se kao lice Endru Tomas iz Londona, da bi nastavili komunikaciju putem aplikcije WhatsApp i oštećenu doveli u zabludu da će joj poslati paket sa poklonom na njenu adresu, da bi je nakon par dana navodno agent za dostavu paketa obavestio da je paket stigao u Srbiju i da na ime slanja i preuzimanja pošiljke u kojoj se nalazi 30.000 dolara, ona treba da uplati određena novčana sredstva - navodi se u saopštenju.

MUP dodaje da je oštećena to i učinila i u više odvojenih transakcija, u jednoj banci, uplatila na tekući račun osumnjičene M. D. ukupan iznos od 582.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu.

Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni u proteklih šest meseci izvršili više krivičnih dela ovakvih prevara, na identičan način, čime su oštetili više građana na teritoriji cele Srbije i time pribavili protivpravnu imovinsku korist koja prelazi 4,6 miliona dinara.

Autor: D.Bošković