MUŠKARAC RAZBIO ŠOVERŠAJBNU NA AUTOBUSU JER SU GA DRUGI PROVOCIRALI! Incident kod Prokuplja: Prišao sam motkom i napravio HAOS!

U selu Stražava kod Prokuplja čovek je prišao autobusu u kojem je bilo putnika, a koji je stojao na stanici i razbio je šoferšajbnu.

Intervenisala je i policija, ali je sve prošlo uz dogovor da će nadoknaditi štetu koja je pričinjena.

Kako smo saznali, dok je autobus pun putnika bio na seoskoj stanici, muškarac je prišao sa nekom motkom i polomio šoferku.

Kako je kasnije rekao, pod uticajem alkohola su ga drugi provocirali, odnosno pitali ga da li ima hrabrosti da je polomi, pa je on da im dokaže da ima, to i učinio.

Nije bežao sa lica mesta, već je mirno sačekao policiju.

Autor: A.A.