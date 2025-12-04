AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN ALBANAC ZBOG ZASTAVE UČK! Policajci u Merdaru pretresli mercedes i imali šta da vide

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplјu uhapsili su L. D. (1992) državlјanina Albanije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpelјivosti.

Policija je na administrativnom prelazu Merdare, pregledom kombija "mercedes" kojim je iz pravca AP KiM upravlјao osumnjičeni, ispod sedišta, pronašla zastavu crvene boje sa oznakama UČK.

L. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Prokuplјu.
Ov je treći put za mesec dana da se hapse Albanci koji ulaze u užu Srbiju zbog sličnih predmeta.

Autor: D.Bošković

#Albanac

#Hapšenje

#zastava uck

POVEZANE VESTI

Hronika

Zaplenjene zastave, majice i kačketi sa natpisom UČK! U Prokuplju uhapšen Albanac, imao je PAKLENI PLAN (FOTO+VIDEO)

Hronika

Provokacija pred utakmicu Srbije i Albanije: Italijan uhapšen zbog majice sa amblemom OVK

Hronika

POLICIJA U INĐIJI UHAPSILA DILERA! Policajci pretresli lokal i pronašli drogu u džepovima jakne, određeno mu zadržavanje

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (19) NA PALILULI ZBOG UGROŽAVANJA SIGURNOSTI: Sumnjiči se da je uperio nož prema muškarcu (43)

Region

HAPŠENJE U PRIBOJU Mladići pevali pesme i iskazivali nacionalnu mržnju, snimke objavljivali na društvenim mrežama

Hronika

PRETUKAO DVE ŽENE I MUŠKARCA KOD TRŽNOG CENTRA - Uhapšen nasilnik u Negotinu