Haos na Iriškom putu: Kamion se prevrnuo, zastoji u oba smera! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Na Paragovu na Iriškom putu danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada se kamion prevrnuo u kanal. Stanje učesnika još nije poznato, a izvlačenje vozila izazvalo je velike zastoje u oba smera.

Prema informacijama objavljenim na Instagram stranici 192_rs, kamion se prevrnuo na Paragovu, a zbog intervencije i izvlačenja vozila iz kanala saobraćaj je u potpunom kolapsu.

Saobraćajni zastoji

Vozači koji se kreću ovim putem upozoreni su na duža zadržavanja i usporen prolaz. Zastoji se stvaraju u oba smera, a policija reguliše saobraćaj dok traje uklanjanje kamiona.

Foto zapis

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa lica mesta koje pokazuju prevrnuto vozilo i kolone automobila koje čekaju da se put oslobodi.

