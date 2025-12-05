Ćerka mrtva pijana pretukla majku (75)! Užas na Novom Beogradu, osumnjičena odmah uhapšena

Beogradska policija uhapsila je J.P. (47) zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju fizički napala svoju majku Lj.P. (75) u stanu na Novom Beogradu.
Prema informacijama, do sukoba je došlo nakon verbalne svađe, kada je J.P. nasrnula na majku i zadala joj više udaraca rukama po telu.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv nje je podneta krivična prijava. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Ovaj slučaj još jednom ukazuje na ozbiljnost problema porodičnog nasilja, koje često eskalira u najbližem okruženju i zahteva brzu reakciju nadležnih organa.
Autor: Dalibor Stankov