Ćerka mrtva pijana pretukla majku (75)! Užas na Novom Beogradu, osumnjičena odmah uhapšena

Beogradska policija uhapsila je J.P. (47) zbog sumnje da je u alkoholisanom stanju fizički napala svoju majku Lj.P. (75) u stanu na Novom Beogradu.

Prema informacijama, do sukoba je došlo nakon verbalne svađe, kada je J.P. nasrnula na majku i zadala joj više udaraca rukama po telu.

Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv nje je podneta krivična prijava. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na ozbiljnost problema porodičnog nasilja, koje često eskalira u najbližem okruženju i zahteva brzu reakciju nadležnih organa.

Autor: Dalibor Stankov