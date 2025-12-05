AKTUELNO

HOROR U SUBOTICI! Telo tinejdžera pronađeno u automobil: Slušao muziku u garaži, pa se ugušio?

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Tinejdžer (15) je pronađen bez znakova života u automobilu u Subotici.

Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže po društvenim mrežama, dečak je navodno svake večeri sedeo u automobilu koji je bio parkiran u garaži, slušajući muziku.

Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog ladnoće, sve zatvorio i uključio grejanje u automobilu.

Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio celu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te da se tinejdžer ugušio.

Autor: Jovana Nerić

