PRONAĐENA TELA MUŠKARCA I NJEGOVIH RODITELJA: Novi detalji horora u porodičnoj kući u Čačku - Sve vrvi od policije (FOTO)

Foto: RINA, Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com

Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.

Prema prvim saznanjima, u porodičnoj kući su pronađena tela muškarca (oko 47 god) i njegovih roditelja (oko 75 god) bez znakova života.

TROSTRUKO UBISTVO U PORODIČNOJ KUĆI U ČAČKU: Policija obezbeđuje mesto zločina

Odmah je ustanovljeno da je u pitanju nasilna smrt. Pored tela sina je bio nož. Lice mesta je obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.

Foto: RINA

Forenzičari su na licu mesta i trenutno obavljaju uviđaj.

U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu.

Foto: RINA

Autor: Iva Besarabić

