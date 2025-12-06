PRONAĐENA TELA MUŠKARCA I NJEGOVIH RODITELJA: Novi detalji horora u porodičnoj kući u Čačku - Sve vrvi od policije (FOTO)

Tokom jutarnjih sati u čačanskom naselju došlo je do teškog ubistva u porodičnoj kući.

Prema prvim saznanjima, u porodičnoj kući su pronađena tela muškarca (oko 47 god) i njegovih roditelja (oko 75 god) bez znakova života.

Odmah je ustanovljeno da je u pitanju nasilna smrt. Pored tela sina je bio nož. Lice mesta je obezbeđeno kako se ne bi uništili tragovi i dokazi.

Forenzičari su na licu mesta i trenutno obavljaju uviđaj.

U ovom trenutku ne može da se potvrdi da li je u pitanju porodična tragedija, dvostruko ubistvo i samoubistvo ili je neko ubio tročlanu porodicu.

Autor: Iva Besarabić