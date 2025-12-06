TEŠKA NESREĆA KOD LOZNICE: Sudar više vozila, ima povređenih (VIDEO)

AKTUELNO

Hronika

Izvor: Pink.rs/Kurir

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na obilaznom putu kod Loznice.

Prema prvim informacijama, u ovoj nesreći ima povređenih.

Kako se može videti na snimku koji je objavljen na Instagram stranici 192_rs, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je više vozila.

Jedan auto je sleteo sa puta, dok su drugi oštećeni od siline udara. Delovi vozila rasuti su svuda po putu.

Policija je na terenu gde obavlja uviđaj nakon kog će biti poznato više detalja. Takođe, tu je i vozilo Hitne pomoći.

Na ovoj deonici stvara velika gužva.

Autor: Iva Besarabić

