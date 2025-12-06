Kako je Knele postao žestok momak?! Sa 16 godina pridružio se navijačkoj grupi, flašom mu lomili glavu, a on postajao sve opasniji

Momak sa beogradskog asfalta Aleksandar Knežević Knele živeo je samo 21 godinu. Kneletov brz i kratak život obeležili su neverovatni događaji - pucnjave, obračuni, napadi, incidenti... Neke epizode iz njegovog života se prepričavaju poput legende, a jedna od njih je i kako se pridružio Ultrasima.

Naime, Knele se prvi put pojavio među Ultrasima u jesen '87. kada je imao samo 16 godina.

Doveo ga je Radule sa Konjarnika pred neki košarkaški derbi koji se igrao u Pioniru. Knele je među Ultrasima aktivno proveo jednu sezonu. Uglavnom je bio angažovan kada su planirani napadi na protivničke navijače i oko paljenja baklji jer je u to vreme bilo veoma opasno zbog policije, pa su baklje deljene samo tvrdim momcima koji bi izdržali torturu u policijskoj stanici da ne drukaju ostale.

Posle godinu dana provedenih sa Ultrasima, Knele je nastavio da ide na utakmice sa momcima iz svog kraja - Braće Jerković. Bio je veoma povodljiv i više mu se dopadalo da zajedno sa svojom ekipom gradi imidž opasnih momaka, nego sto ga je interesovao uspeh navijačke grupe. Prvo gostovanje sa ekipom iz kraja mu je bio Niš '88. kada su po vozu otimali šalove. Neko mu je u povratku polomio glavu flašom ali to je za Kneleta bio samo podstrek da postane još žesći, navodi se na stranici Legende devedesetih.

Iako su pokušale da ga prisvoje druge grupe, on je uvek pisao grafite ULTRAS fluorescentnim autolakovima koje je sa svojom ekipom nabavljao na "poslovnim" putovanjima po Zapadu. Njegov najbolji drug Raša Žabac je bio Grobar i loše je uticao na Kneleta tako da otima od drugih Zvezdaša zastave koje je Žabac posle nosio na Jug. Knele je samo poštovao starije navijače, a od mlađih je zahtevao da njega poštuju. Kada je trebalo da se ujedine svi navijači Zvezde u Delije, predloženo je da Knele bude vođa svih mladih navijača, ali se on već opredelio za neke druge stvari i samo je povremeno dolazio na utakmice.

Od većih tuča, Knele je imao jednu sa Purgerima, pa sa Grobarima na Marakani kada je bio derbi 1989. godine (na slici u donjem levom uglu). Sledeće, 1990. godine je učestvovao u jednoj pucnjavi u gradu i tad je počelo da se priča da je ušao u ozbiljan svet kriminala.

Poslednji put je bio na Severu 1991. na utakmici Zvezda-Bajern. Došao je sa velikom ekipom i ušao je 5 minuta pre početka. Svi su ćutali i gledali u njega, ceo Sever. Masa se sklanjala da prođe Knele sa svojim drugovima. Poskidao je neke vođe sa šipki i tek kad je dao znak rukom moglo je da počne navijanje.

Podsetimo, Knele je ubijen u 21. godini, u beogradskom hotelu "Hajat", u noći između 28. i 29. oktobra 1992. godine.

Autor: Pink.rs