Potresne scene u Čačku: Tela oca, majke i sina odneta na obdukciju, jedan detalj u dvorištu privlači pažnju (FOTO)

Tela oca, majke i sina, koja su jutros pronađena u jednoj porodičnoj kući u Čačku, su nakon uviđaja iznesena iz kuće i preneta na obdukciju, kako bi se ustanovio tačan uzrok smrti.

Forenzičari su satima češljali svaku sobu u kući gde su jutros zatečena tri beživotna tela sa jezivim ranama. Kako smo ranije pisali, u kući je pronađen stariji bračni par bez znakova života i njihov sin. Svo troje su imali stravične rane po telu.

Nezvanično, otac i majka su imali posekotine po vratu, dok je sin imao ubodne rane u predelu grudi. Iako se prvo mislilo da je u pitanju trostruko ubistvo, sve više dokaza upućuje na to da je u pitanju dvostruko ubistvo i samoubistvo. Policija je, nezvanično, blizu tela sina pronašla nož, a u ovom trenutku ništa ne ukazuje na to da je četvrta osoba bila u kući.

Komšiluk je zanemeo nakon tragedije. U mirnoj ulici su svi bili potreseni nakon što su ugledali policijske rotacije. Prvo su pomislili da se dogodila neka nezgoda, a kako su patrole počele da pristižu, a za njima i ekipe forenzičara, svima je bilo jasno da se nešto strašno dogodilo, ali niko nije ni slutio razmere katastrofe.

"Znamo ih iz viđenja, bračni par tačnije, sina nismo viđali. Oni su bili fini, ali povučeni ljudi. Njega smo viđali kad je išao da baca đubre", kaže nam jedan komšija.

Drugi dodaje da misli da su otac i sin zarađivali iz posla sa građom, ali da nije siguran.

"Nikad ništa nismo loše čuli iz te kuće, uvek mirno, tiho... Znamo ih svi, ali niko sa njima nije pio kafu. Zaista ne znamo šta se dogodilo. Svi smo u šoku", kažu nam komšije sa nevericom gledajući u pravcu kuće koju su okružile policijske patrole.

Kažu nam da je ta kuća bila oštećena u bombardovanju 1999. godine, nakon čega je obnovljena, a porodica je istu kupila pre nekih dvadesetak godina.

Na prvi pogled ova kuća izgleda kao dom mirne i srećne porodice. Vrt je prelepo uređen, na stepenicama na ulazu u kuću postavljeni su labudovi isklesani u kamenu, a svaki detalj u dvorištu je sa pažnjom postavljen i uređen.

"Prosto nikom nije jasno šta se dogodilo. Neki od nas čak nikad nismo ni videli njihovog sina", rekli su nam meštani iz ulice.

Forenzičari su nakon višečasovnog uviđaja napustili kuću, koja je potom zaključana. Kako je tačno došlo do smrti tročlane porodice utvrdiće istraga.

Autor: Marija Radić