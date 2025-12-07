Od 338 osuđenica SAMO ONA SLUŽI KAZNU OD 40 GODINA: Sa mužem ubila ljubavnika, pa telo zapalili benzinom

U jedinom ženskom zatvoru u Srbiji, KPZ Požarevac kaznu trenutno služi 338 osuđenica, od kojih samo jedna kaznu zatvora od 40 godina zbog teškog ubistva.

Ovo je jedina najveća kazna zatvora izrečena nekoj ženi u Srbiji, nakon ukidanja smrtne presude početkom 2000-tih, a pre uvođenja kazne doživotnog zatvora u pravosudni sistem 2019. godine, na koju još nijedna žena nije pravosnažno osuđena.

Presudu sa najvišom kaznom od 40 godina zatvora, koja je ostala medijski neispraćena, Muberi Muhović (40) izrekao je Apelacioni sud u Kragujevcu 2022. godine koji je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Novom Pazaru.

Ista kazna od 40 godine zatvora izrečena je u tom predmetu i njenom suprugu Senadu Muhoviću, rečeno je za Tanjug u Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Bračni par Muhović je osuđen za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, a u kaznu zatvora im je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 8. jula 2017. godine.

Oni su oglašeni krivima, jer su 23. juna 2017. godine ubili Anela Papića (32) iz Sjenice.

Prvostepeni sud je utvrdio da je Mubera Muhović tog dana pozvala na sastanak Papića, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, nakon čega su ga Muhovići u šumarku u selu Ponorac, tupim predmetom, pretukli na smrt. Telo su nakon ubistva polili benzinom i zapalili.

Obdukcija je pokazala da je na Papićevom čelu i potiljku nađeno čak 20 preloma, dok je telo nakon ubistva zapaljeno.

Muhovići su potom otišli u Nemačku, gde su živeli, da bi se dve nedelje nakon ubistva predali srpskoj policiji na graničnom prelazu Horgoš.

Sud u Novom Pazaru osudio ženu na doživotnu robiju

Nedavno je Viši sud u Novom Pazaru, po prvi put u Srbiji osudio ženu na kaznu doživotnog zatvora, ali ta presuda još nije pravosnažna, pa Aldina Lakota (40), nije počela služenje kazne.

Ona je osuđena zbog ubistva svekrve, koju je, kako je navedeno u presudi, nožem ubola 121 put.

Žene koje se trenutno nalaze na služenju kazne u KPZ Požarevac su pravosnažno osuđene na kazne zatvora od nekoliko dana do preko 30 godina.

Najviše osuđenica kaznu služi zbog krivičnih dela teška krađa i krađa, odnoso 24 odsto, dok za trgovinu drogom kaznu služi 22 odsto od ukupnog broja osuđenica.

Po starosnoj dobi u zavodu se nalazi 24 odsto osuđenica od 40 do 50 godina, a 22 odsto od 30 do 40 godina.

Autor: S.M.