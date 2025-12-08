AKTUELNO

Hronika

Dve osobe uhapšene zbog RAZBOJNIŠTVA: Oteli automobil, pa završili iza rešetaka

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su S. A. (2006) i jednog četrnaestogodišnjaka iz Novog Bečeja, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da su oni, u petak, uz pretnju nožem, oteli automobil od četrdesettrogodišnjaka iz okoline Vrbasa. Policija ih je uhvatila istog dana i pronašla ukradeno vozilo, koje je vraćeno vlasniku. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, a nadležni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana. Maloletnik je priveden sudiji Višeg suda u Zrenjaninu, koji mu je odredio pritvor do 30 dana.

Autor: S.M.

#Bečej

#MUP

#Novi Bečej

#razbojništvo

#sumnja

