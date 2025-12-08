Policija zaplenila 2.500 PAKLICA CIGARETA: Šok na graničnom prelazu Srpska Crnja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su na Graničnom prelazu Srpska Crnja N. R. R. (1991), državljanina Rumunije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je prilikom granične provere, na izlazu iz Republike Srbije, zaustavila vozilo marke „pežo“ kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom automobila, u specijalno napravljenom bunkeru, pronašla i zaplenila 2.500 paklica cigareta, koje je, kako se sumnja, N. R. R. pokušao da preveze preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora.



Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.