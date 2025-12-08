AKTUELNO

Hronika

Policija zaplenila 2.500 PAKLICA CIGARETA: Šok na graničnom prelazu Srpska Crnja

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su na Graničnom prelazu Srpska Crnja N. R. R. (1991), državljanina Rumunije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Foto: MUP Srbije

Policija je prilikom granične provere, na izlazu iz Republike Srbije, zaustavila vozilo marke „pežo“ kojim je upravljao osumnjičeni i pregledom automobila, u specijalno napravljenom bunkeru, pronašla i zaplenila 2.500 paklica cigareta, koje je, kako se sumnja, N. R. R. pokušao da preveze preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

