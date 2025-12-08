Drama na glavnoj stanici u Beogradu: Muškarac potegao nož na policajca i radnika obezbeđenja

F. I. (53) uhapšen je na Novom Beogradu zbog sumnje da je izvršio dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti na štetu policijskog službenika D. P. (43) i radnika obezbeđenja M. Z. (58).

On je zadržan po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Sumnja se da je osumnjičeni u nedelju 7. decembra, oko 05.15 časova, na Beogradskoj autobuskoj stanici, u ulici Antifašističke borbe broj 2, uz pretnju nožem, ugrozio sigurnost oštećenih kojima je upućivao i pretnje po život.

Na saslušanje u tužilaštvu, okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela ugrožavanje sigurnosti, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo nadležnom sudu predlog da se prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Predlog je podnet zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i uticati na oštećenog M. Z, s obzirom da mu je poznato njegovo radno mesto.

Autor: D.Bošković