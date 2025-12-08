AKTUELNO

Hronika

Filmska potera u Novom Pazaru: Kombi bežao od policije, pa udario u prodavnicu

Foto: Pixabay.com

U Novom Pazaru danas se dogodio incident koji je privukao pažnju prolaznika – tokom policijske potere kombi novopazarskih registarskih oznaka skrenuo je sa kolovoza i udario u prodavnicu koja se nalazi preko puta jedne perionice.

Prema prvim informacijama, policija je jurila vozilo nakon što vozač nije stao na znak za zaustavljanje. U nezgodi, srećom, nema povređenih, ali je na objektu pričinjena materijalna šteta.

Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, obavili uviđaj, dok je vozač kombija priveden radi daljeg postupanja.

Autor: Dalibor Stankov

