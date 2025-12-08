Tragedija kod Vranja: Jedan poginuo, drugi teško povređen u sudaru fiata i rena

Jedna osoba je poginula, a druga teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila kod skretanja za Neradovac, na starom putu Bujanovac–Vranje.

Do nesreće je došlo kada su se sudarila dva automobila – „fiat“ i „reno“, oba sa bujanovačkim registarskim oznakama.

Prema policijskom saopštenju, vozač „fiata“ (86) iz okoline Bujanovca preminuo je nakon udesa u Zdravstvenom centru Vranje, dok je putnik u „renou“ (79) iz Bujanovca zadobio teške povrede.

„Na licu mesta uviđaj su izvršili policijski službenici PU Vranje. O događaju je obavešteno nadležno Javno tužilaštvo, a istraga će utvrditi tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće“, navode iz policije.

Autor: Dalibor Stankov