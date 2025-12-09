AKTUELNO

Hronika

PONOVO DOJAVA O BOMBI U TEHNIČKOJ ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Policija hitno došla

Izvor: Kurir, Foto: TV PINK PRINTSCREEN/TANJUG/pixabay/DRAGAN KUJUNDŽIĆ ||

Na adresu Tehničke škole u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu i danas je stigao mejl, za koji se ispostavilo da je u pitanju lažna dojava o bombi, potvrđeno je iz ove ustanove.

Naime, danas je već drugi dan kako se u ovoj školi ponavlja scenario.

Ovoga puta škola nije evakuisana, budući da je, prema informacijama, policija pregledala objekat neposredno pred početak nastave.

Utvrđeno je da je u pitanju lažna dojava o bombi.

Podsetimo, juče je nastava u ovoj školi obustavljena zbog dojave o bombi.

Autor: D.Bošković

