PONOVO DOJAVA O BOMBI U TEHNIČKOJ ŠKOLI NA NOVOM BEOGRADU: Policija hitno došla

Na adresu Tehničke škole u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu i danas je stigao mejl, za koji se ispostavilo da je u pitanju lažna dojava o bombi, potvrđeno je iz ove ustanove.

Naime, danas je već drugi dan kako se u ovoj školi ponavlja scenario.

Ovoga puta škola nije evakuisana, budući da je, prema informacijama, policija pregledala objekat neposredno pred početak nastave.

Utvrđeno je da je u pitanju lažna dojava o bombi.

Podsetimo, juče je nastava u ovoj školi obustavljena zbog dojave o bombi.

Autor: D.Bošković