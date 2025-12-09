KUPILI AUTOMOBILE VREDNE 670.000 EVRA! Pala auto-mafija u Srbiji: ČETIRI osobe uhapšene, vozila nabavljali u Švajcarskoj i Nemačkoj

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenjem za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala i policijskim službenicima Savezne Republike Nemačke na području Srbije lišena je slobode četvoročlana organizovana kriminalna grupa koja se u periodu od juna 2024. godine do danas bavila vršenjem krivičnih dela prevara i prikrivanje..

Postoje osnovi sumnje, da je ova organizovana kriminalna grupa upotrebom falsifikovanih dokumenata i na druge nezakonite načine pribavila 13 vozila na teritoriji Savezne Republike Nemačke i jedno vozilo na teritoriji Švajcarske, ukupne vrednosti oko 670.000 evra, a zatim ih dopremila u Republiku Srbiju gde ih je prodavala ili pokušala da proda zainteresovanim licima na teritoriji Srbije.

Slobode je lišeno četiri lica i to: D.M, M.K, I.M. i S.B.

Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal gde će biti saslušana.

