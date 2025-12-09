AKTUELNO

Hronika

TELO ŽENE PRONAĐENO NA PUTU: Jeziva scena u selu Vrelo kod Niša

Telo žene, starosti 53 godine, pronađeno je u selu Vrelo kod Niša.

Policija je obavila uviđaj i obavestila nadležno tužilaštvo.

Žena stara 53 godine pronađena je jutros bez znakova života u selu Vrelo.

U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tela obavestila nadležno tužilaštvo.

- Utvrđuje se da li je smrt posledica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.

