TELO ŽENE PRONAĐENO NA PUTU: Jeziva scena u selu Vrelo kod Niša

Telo žene, starosti 53 godine, pronađeno je u selu Vrelo kod Niša.

Policija je obavila uviđaj i obavestila nadležno tužilaštvo.

Žena stara 53 godine pronađena je jutros bez znakova života u selu Vrelo.

U niškoj policiji je potvrđeno da je mrtva žena zatečena oko 6 časova na putu u ovom selu. Policija je obavila uviđaj i o pronalasku tela obavestila nadležno tužilaštvo.

- Utvrđuje se da li je smrt posledica saobraćajne nezgode ili je nastupila pod drugim okolnostima. Obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu – rečeno je u niškoj policiji.

Autor: D.Bošković