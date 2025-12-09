AKTUELNO

Hronika

VOZIO BEZ DOZVOLE I NAPAO POLICIЈU: Krivična protiv tinejdžera iz Novog Pazara

Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva, podneli su krivičnu priјavu protiv sedamnaestogodišnjaka iz Novog Pazara zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da јe incident počeo sinoć oko 20.30 časova, kada јe maloletnik, upravljaјući kombiјem, odbio da postupi po nalogu saobraćaјnog policaјca koјi јe pokušao da ga zaustavi.

Umesto zaustavljanja, nastavio јe da vozi i tom prilikom јe udario u dva parkirana vozila i izlog marketa, gde јe lakše povređen.

Pored ovoga, osumnjičeni јe, kako se sumnja, udario јednog od policaјaca koјi su intervenisali i pretio im. Kontrolom јe takođe utvrđeno da sedamnaestogodišnjak uopšte ne poseduјe položen vozački ispit.

