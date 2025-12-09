AKTUELNO

Hronika

PIJANI TUKLI SUPRUGE, PRIVEDENI U TUŽILAŠTVO: Trojica muškaraca uhapšena u Zemunu i Surčinu zbog nasilja u porodici

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas su dovedene tri uhapšene osobe prema kojima su policijski službenici PS Zemun i PS Surčin doneli rešenja o zadržavanju, zbog sumnje da su 7. decembra, u alkoholisanom stanju, izvršili krivično delo nasilje u porodici na štetu svojih partnerki.

Privedeni su B.G. (63) i I.R. (37), kojima se stavlja na teret da su primenom nasilja prema oštećenima ugrozili njihove telesne integritete. Uhapšenom D.R. (41) se, pored nasilja, stavlja na teret i da je oštećenoj uputio pretnje po njen život, kao i po život njenih roditelja i sina.

Iznoseći svoje odbrane, okrivljeni B.G. se branio ćutanjem, I.R. je izjavio da se ne seća događaja, dok je D.R. delimično priznao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni B.G. i D.R. boravkom na slobodi mogli da utiču na oštećene i svedoke, a kod I.R. – državljanina Hrvatske – postojanje opasnosti od bekstva, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog nadležnom sudu da im se odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

Autor: Dalibor Stankov

#Alkohol

#Beograd

#Nasilje u porodici

#Policija

#Pritvor

#Srbija

#Surčin

#Tužilaštvo

#Uhapšeni

#Zemun

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJANI TUKLI SUPRUGE: Policija u Zemunu u istom danu UHAPSILA trojicu muškaraca - Jednom od njih izmereno preko ČETIRI promila alkohola u krvi

Hronika

ZADRŽANA DVA MUŠKARCA ZBOG NASILJA U BEOGRADU Jedan pretio ženi, drugi sinu: Obojica negirali KRIVICU

Hronika

POHAPŠENI INVESTITORI: Hapšenje u Zemunu i Surčinu zbog nelegalne gradnje

Hronika

VIDNO ALKOHOLISAN PRETIO SINU! Deda uhapsen na Novom Beogradu zbog nasilja u porodici

Hronika

Nasilnici iz Beograda iza rešetaka: Jedan tukao majku, drugi suprugu, treći svastiku

Hronika

UŽAS U BEOGRADU! Stariji muškarci izvršili jezivo nasilje: Oglasilo se tužilaštvo