UŽAS U OBRENOVCU: Pijan nasrnuo na sestru i oca, uhapšen zbog porodičnog nasilja

Policija u Obrenovcu uhapsila je J. B. (29) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Grabovcu počinio nasilje u porodici.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je u alkoholisanom stanju, nakon svađe sa sestrom i ocem, počeo da lomi čaše po kući. Zatim je sestru udario više puta u predelu lica i glave, a potom nasrnuo i na oca, koji se povredio na razbijeno staklo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu.

